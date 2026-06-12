В Подмосковье арестован подросток-мигрант, напавший с ножом жителей Наро-Фоминска

Суд в Московской области арестовал по ходатайству следствия 16-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в убийстве местного жителя и покушении на убийство его сына в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Как сообщалось ранее, преступление было совершено в ночь на 11 июня. Подросток-мигрант ворвался в частный дом в деревне Тёрновка, где находился знакомый ему мужчина с двумя сыновьями, и нанес ножевые ранения хозяину дома и одному из мальчиков, второй ребенок смог спрятаться. Мужчина скончался от полученных ранений на месте происшествия, его сын госпитализирован в больницу.

В кратчайшие сроки фигуранта задержали по горячим следам. Следователями и криминалистами подмосковного СК обнаружен нож, от которого обвиняемый избавился после совершенного преступления. Кроме того, проведены допросы, планируется назначение судебно-медицинских, молекулярно-генетической, психолого-психиатрической и дактилоскопической экспертиз.

Москва, Анастасия Смирнова

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