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Подросток-мигрант ворвался в частный дом в Подмосковье, зарезал хозяина и ранил 13-летнего сына

В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья неизвестный с ножом проник в частный дом, убил 56-летнего хозяина и ранил его 13-летнего сына. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными колотыми ранениями, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Нападение было совершено в ночь на 11 в деревне Терновка. Злоумышленник после совершения преступления сбежал.

По подозрению в нападении на семью подмосковная полиция задержала гражданина одного из государств ближнего зарубежья, позже сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В региональном главке Следственного комитета уточнили, что подозреваемому 16 лет. Он был знаком с жертвами. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Вместе с тем источник ТАСС сообщил, что подозреваемым оказал гражданин Таджикистана, он работал у убитого мужчины дома.

Согласно данным следствия, юный иностранец ворвался в частный дом в деревне Терновка, где находился знакомый ему мужчина с двумя сыновьями. Подросток нанес ножевые ранения хозяину дома и одному из мальчиков, второй ребенок смог спрятаться. Хозяин дома скончался от полученных ранений на месте, его сын госпитализирован в больницу. После совершенного преступления подозреваемый скрылся на машине жертвы.

Фигуранта задержали по горячим следам и доставили в следственный отдел. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В настоящее время следователи устанавливают полную картину преступления и выясняют мотивы убийцы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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