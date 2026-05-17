Три человека погибли и четверо ранены во время атаки БПЛА в Подмосковье

Три человека погибли и четверо пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на столичный регион, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Химках в результате попадания дрона в частный дом погибла женщина, еще один человек находится под завалами, написал глава региона в своем канале в мессенджере Max. На месте работают спасатели и оперативные службы.

По данным губернатора, двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах из-за попадания обломков БПЛА в строящийся дом.

Воробьев добавил, что в Путилково в Красногорске беспилотник ударил по многоквартирному дому, повреждены несколько квартир, пострадавших нет.

В Истре несколько дронов попали в многоквартирный и шесть частных домов. По предварительным данным, пострадали трое мужчин и одна женщина.

В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе в результате падения БПЛА загорелся частный дом. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил глава региона.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем», – заверил Воробьев.

Силы противоздушной обороны отражают масштабную атаку на Московский регион с трех часов утра. С начала суток на подлете к столице сбито 74 БПЛА, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва, Наталья Петрова

