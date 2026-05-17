Собянин сообщил о 12 раненых при атаке беспилотников на Москву

В результате атаки беспилотников ВСУ на Москву пострадали 12 человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода ранения получила смена строителей.

«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена», – говорится в сообщении градоначальника в его канале в «Максе».

Мэр уточнил, что технология завода не нарушена. При атаке были также повреждены три дома.

За последние сутки силы ПВО сбили в столичном регионе больше 120 БПЛА, добавил Собянин. Российские военные продолжают отражение массированной атаки. Силы ПВО сбили еще шесть беспилотников на подлете к Москве.

Ранее стало известно, что в Подмосковье во время налета вражеских дронов погибли три человека, четверо пострадали, еще один человек находится под завалами дома в Химках. Идут спасательные работы.

Москва, Наталья Петрова

