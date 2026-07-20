В Подмосковье 10 человек пострадали при ночном налете БПЛА

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ минувшей ночью в Московской области пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. Уточненные данные о последствиях налета БПЛА привел губернатор региона Андрей Воробьев в своем Max-канале. Ранее он сообщал о двух пострадавших и повреждении нескольких домов, а также ряда объектов гражданской инфраструктуры.

По информации главы региона, в Домодедово медицинская помощь потребовалась семерым. Шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, доставлены в Домодедовскую больницу. Одного пациента – 74-летнего мужчину – с множественными осколочными ранениями готовят к переводу в столичную больницу. Еще у одного мужчины открытый перелом бедра, у другого – ранение голени, у троих – осколочные ранения. Еще один мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался.

В Одинцовском округе у 11-летней девочки диагностирована острая реакция на стресс, но госпитализация ей не потребовалась.

В Подольске пострадали две женщины: 66-летней пациентке с ссадинами на лице и гематомой помощь оказали на месте, еще одна женщина, 38 лет, от госпитализации отказалась.

В свою очередь, глава Домодедовского городского округа Евгения Хрусталева сообщила о пожаре на территории индустриального парка «Южные врата» после атаки БПЛА. По ее данным, возгорание локализовано, борьба с огнем продолжается. Кроме того, беспилотник попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южный, поврежден фасад, добавила Хрусталева.

В Подольске обломки сбитых дронов упали на территории предприятий и в жилых зонах, уточнил глава городского округа Григорий Артамонов. По его информации, зафиксированы повреждения по нескольким адресам, на местах работают экстренные службы. Чиновник уточнил, что повреждения получили котельная на улице Лапшенкова, частный дом в деревне Малое Толбино, а также несколько многоквартирных домов и автомобилей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с масштабной атакой украинских БПЛА в Подмосковье в ночь на понедельник. Как отметили в ведомстве, в результате ударов беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам пострадали мирные граждане. Действиям украинских военных будет дана уголовно-правовая оценка.

По информации Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 381 беспилотник над российскими регионами. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице поражены 85 дронов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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