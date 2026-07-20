Средства ПВО за ночь сбили более 380 дронов ВСУ

Российские военные продолжают отражать ночные налеты вражеских беспилотников. Минувшей ночью сбили более 380 аппаратов над территорией 16 регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июля до 8.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в результате атак два человека пострадали, повреждены несколько частных домов и ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Также в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе. Пострадавших нет, пожар удалось оперативно потушить, рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

Кроме того, ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Нижнего Новгорода и столичных – Внуково, Домодедово и Жуковский.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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