ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье: есть пострадавшие, повреждены дома и инфраструктура

Два человека пострадали во время ночного налета беспилотников на Московскую область. Повреждены несколько частных домов и ряд объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Ночью силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе», – написал глава региона в своем канале в «Максе».

В Домодедове один человек получил травмы при возгорании частного дома. Еще один человек пострадал на трассе М-4 «Дон», где дрон упал рядом с автомобилем.

В Подольске из-за падения беспилотников возникли пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и частный дом в деревне Малое Толбино. В Одинцово повреждения получили автомобиль и частный дом. Обошлось без пострадавших.

В свою очередь, региональная прокуратура сообщила, что при атаке БПЛА повреждены многоквартирные, жилые дома и коммерческие объекты. Количество пострадавших уточняется, отметили в надзорном ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 20:30 воскресенья ВСУ направили на столичный регион более 400 беспилотников. Большую часть из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах, на подлете к Москве было уничтожено 85 дронов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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