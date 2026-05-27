В Подмосковье в ходе рейда выявили почти 300 мигрантов-нелегалов, их вышлют из России

Правоохранители в ходе рейда в подмосковном Одинцове выявили 277 иностранцев, прибывших из стран Средней и Центральной Азии, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального полицейского главка Татьяна Петрова.

По ее словам, рейд проводился в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Антикриминал» на строительных объектах и предприятиях общепита.

На мигрантов-нелегалов составлено 298 административных протоколов: 269 – за нарушение режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ), 25 – за незаконную трудовую деятельность (ст. 18.10 КоАП РФ), 4 – за уклонение от исполнения административного законодательства (ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ), уточнила Петрова. Некоторых иностранцев привлекли к ответственности сразу по нескольким статьям.

Каждого нарушителя оштрафовали на сумму от 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

«Сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, незаконно привлекших мигрантов к трудовой деятельности», – добавила представитель ГУ МВД по региону.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube