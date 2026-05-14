Обвиняемый в коррупции экс-замглавы правительства Подмосковья ушел на СВО

Бывший первый зампредседателя правительства Московской области Илья Бронштейн, обвиняемый во взяточничестве и легализации преступных доходов, подписал контракт с Минобороны России и теперь выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник.

По словам собеседника агентства, Бронштейн признал вину в инкриминируемых ему преступлениях (получение взятки в размере 25 млн рублей), раскаялся в содеянном и попросил дать ему возможность искупить вину в зоне боевых действий.

Вместе с ним контракт об участии в СВО подписали еще трое фигурантов дела – Михаил Мясников, Александр Худов и Сергей Дворянчиков. Как уточнил источник, Дворянчиков ушел на спецоперацию еще на стадии предварительного следствия, остальные – после того, как материалы уголовного дела поступили в подмосковный суд для рассмотрения по существу.

Фигурантами по делу также проходят бывший ректор Корпоративного университета развития образования Андрей Лубский, глава «Дирекции модернизации образования» Мария Потапова и ее заместитель Иван Андреенко, пишет «Коммерсантъ». В зависимости от роли они обвиняются в получении взятки, посредничестве при ее передаче и мошенничестве.

Илья Бронштейн был задержан в сентябре 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии ему также вменили легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, в июне 2024 года подозреваемый, состоя в должности первого заместителя председателя правительства Московской области, через посредника – ректора вуза получил от гендиректора торгового дома «Просвещение-регион» взятку в размере 25 млн рублей за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

Следствие полагает, что Бронштейн легализовал полученные деньги, построив дом в подмосковной деревне Голиково. Красногорский городской суд рассматривает его дело с февраля 2026 года. Накануне три фигуранта дела были приговорены к лишению свободы на сроки от 7 лет до 8 лет 3 месяцев.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

