Коррупция: арестованы бывший первый замглавы правительства Московской области и его сообщники

В Московской области задержан бывший первый заместитель председателя регионального правительства Илья Бронштейн, а также его сообщники. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России, фигуранты подозреваются в коррупционном преступлении.

Вместе с высокопоставленным чиновником правительства Подмосковья задержаны ректор Корпоративного университета развития образования Андрей Лубский и генеральный директор коммерческой организации. Они подозреваются в совершении преступлений, связанных со взяточничеством (ч.4 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, в июне 2024 года подозреваемый, состоя в должности первого заместителя председателя правительства Московской области, через посредника – ректора вуза получил от генерального директора фирмы взятку в размере 25 млн рублей за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

По уголовному делу проводятся допросы, обыски и осмотры. В ближайшее время по ходатайству следствия судом в отношении фигурантов будет избрана мера пресечения.

Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, к настоящему моменту ректор вуза уже арестован, как и бывший чиновник подмосковного правительства.

Москва, Светлана Антонова

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