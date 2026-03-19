российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 марта 2026, 16:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

СК предъявил обвинения сотрудникам «Мособлгаза» обвинение во взяточничестве

Фото: СК РФ

В Московской области по уголовному делу о коррупции в газовой отрасли предъявлено обвинение 15 фигурантам, пятеро из которых действующие и бывшие сотрудники АО «Мособлгаз», а остальные – представители коммерческих структур. Как сообщает Следственный комитет, в зависимости от роли каждого им вменяется получение и дача взяток, а также посредничество во взяточничестве.

Согласно материалам расследования, с марта 2023 по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей АО «Мособлгаз» вместе с подчиненной – ведущим инженером получили через посредников от представителей коммерческих организаций в общей сложности более 10 взяток на общую сумму свыше 9 млн рублей за положительное рассмотрение и выдачу технических условий для подключения к сетям газораспределения, а также увеличения объемов потребляемого газа.

В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается. Не исключено выявление новых эпизодов преступных действий фигурантов и иных лиц.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / ЧП в Подмосковье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция, ЧП в Подмосковье,