СК предъявил обвинения сотрудникам «Мособлгаза» обвинение во взяточничестве

В Московской области по уголовному делу о коррупции в газовой отрасли предъявлено обвинение 15 фигурантам, пятеро из которых действующие и бывшие сотрудники АО «Мособлгаз», а остальные – представители коммерческих структур. Как сообщает Следственный комитет, в зависимости от роли каждого им вменяется получение и дача взяток, а также посредничество во взяточничестве.

Согласно материалам расследования, с марта 2023 по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей АО «Мособлгаз» вместе с подчиненной – ведущим инженером получили через посредников от представителей коммерческих организаций в общей сложности более 10 взяток на общую сумму свыше 9 млн рублей за положительное рассмотрение и выдачу технических условий для подключения к сетям газораспределения, а также увеличения объемов потребляемого газа.

В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается. Не исключено выявление новых эпизодов преступных действий фигурантов и иных лиц.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

