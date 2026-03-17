Ребенок получил смертельные ножевые ранения в Подмосковье

В Подмосковье от ножевых ранений погиб 12-летний ребенок, его тело было обнаружено сегодня в одной из квартир в Ногинске, а в соседней комнате в бессознательном состоянии находилась его мать. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 16 марта 49-летняя женщина вместе с сыном приехала в Ногинск из столицы, где они остановились в арендованной посуточно квартире. На следующий день в жилище пришла собственница и, увидев произошедшее, вызвала скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время мать мальчика находится в реанимационном отделении больницы. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Москва, Анастасия Смирнова

ЧП в Подмосковье

В Подмосковье 24-летний парень забил насмерть битой пенсионерку / В Звенигороде нашли тело пропавшей девочки в Москве-реке / В Подмосковье во время конфликта 13-летний школьник получил ножевое ранение в шею / Аферисты вымогали деньги у жительницы Подмосковья под предлогом похищения дочери / В подмосковном Дмитрове после взрыва газа в жилом доме возбуждено уголовное дело / В Подмосковье при падении наледи с крыши пострадали мужчина и 10-летняя девочка / В подмосковной Истре при пожаре погиб ребенок, еще один травмирован / В Подмосковье задержан первый замглавы Сергиева-Посада и еще трое чиновников за взятки и мошенничество

