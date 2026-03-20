При крушении самолета в Подмосковье погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в подмосковной Коломне. Об этом сообщает региональный главк МЧС России по Московской области в канале Мах.

«Поступила информация о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна близ берега реки Ока, в результате падения самолета погибли два находящихся в нем человека», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что информация о крушении легкомоторного самолета поступила спасателям в 15:40 мск. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств ЧП.

Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального МТУ Росавиации.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

