СК: главе Звездного городка предъявили обвинение в получении еще шести взяток

Экс-главе подмосковного Звездного городка Евгению Баришевскому предъявлено обвинение в получении еще шести взяток, и следствие ходатайствует об его аресте. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве уточнили, что бывший руководитель Звездного городка, заявивший о сложении полномочий после возбуждения уголовного дела, первоначально обвинялся в получении от предпринимателя через посредников взятки 365 тысяч рублей за приемку работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты. По решению суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В СК пояснили, что в ходе дальнейшего расследования была установлена причастность главы городского округа к получению еще шести взяток, по данному факту возбуждено уголовное дело и предъявлено соответствующее обвинение (п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – 3 эпизода и ч. 6 ст. 290 УК РФ – 3 эпизода).

«Так, действуя группой лиц, глава городского округа и его первый заместитель получили в период с 2023 по 2025 год от четырех коммерсантов лично и через посредников шесть взяток за общее покровительство по муниципальным контрактам, связанным с благоустройством территории и ремонтом муниципальных зданий и сооружений. Общая сумма взяток составила 9 млн 970 тысяч рублей», – уточнили в ведомстве.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об аресте главы ЗАТО г.о. Звездный городок. Остальным соучастникам соответствующие обвинения уже предъявлены и меры пресечения избраны.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

