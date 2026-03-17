Вторник, 17 марта 2026, 19:42 мск

В Подмосковье 24-летний парень забил насмерть битой пенсионерку

В подмосковной Истре задержан 24-летний житель Красногорска, который зашел в частным дом незнакомой ему пенсионерки за избил ее насмерть битой. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 16 марта. Подозреваемый зашел в в первый попавшийся частный дом в поселке Румянцево, где находилась ранее незнакомая ему 62-летняя женщина, и нанес ей множественные удары битой по голове.

От полученных травм потерпевшая скончалась. При попытке скрыться с места происшествия мужчина был остановлен соседями погибшей и впоследствии задержан сотрудниками правоохранительных органов, уточнили в СК.

Ранее фигурант был судим за совершение преступлений небольшой тяжести. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

