В Подмосковье обнаружили два чемодана с останками женщины

В подмосковном Красногорске рядом с жилым домом обнаружены два чемодана с останками женщины. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета.

Согласно предварительным выводам следствия, погибшая является 35-летней местной жительницей. Ее останки в чемоданах из квартиры вынес сожитель потерпевшей, который впоследствии свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся осмотр места преступления и допросы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Анастасия Смирнова

ЧП в Подмосковье

Ребенок получил смертельные ножевые ранения в Подмосковье / В Подмосковье 24-летний парень забил насмерть битой пенсионерку / В Звенигороде нашли тело пропавшей девочки в Москве-реке / В Подмосковье во время конфликта 13-летний школьник получил ножевое ранение в шею / Аферисты вымогали деньги у жительницы Подмосковья под предлогом похищения дочери / В подмосковном Дмитрове после взрыва газа в жилом доме возбуждено уголовное дело / В Подмосковье при падении наледи с крыши пострадали мужчина и 10-летняя девочка / В подмосковной Истре при пожаре погиб ребенок, еще один травмирован

