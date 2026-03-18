В Подмосковье обнаружили два чемодана с останками женщины

В подмосковном Красногорске рядом с жилым домом обнаружены два чемодана с останками женщины. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета.

Согласно предварительным выводам следствия, погибшая является 35-летней местной жительницей. Ее останки в чемоданах из квартиры вынес сожитель потерпевшей, который впоследствии свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся осмотр места преступления и допросы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube