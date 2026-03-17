В Звенигороде нашли тело пропавшей девочки в Москве-реке

В Москве-реке обнаружено тело 13-летней девочки, которая пропала в Звенигороде 7 марта вместе в двумя 12-летними мальчиками. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Тело обнаружили в 9 километрах от штаба вниз по течению и подняли на поверхность водолазы отряда «Центроспас» МЧС России, уточняет ведомство в своем канале в Мах.

«Семьям будет оказана вся необходимая помощь», – заверил глава подмосковного Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своем телеграм-канале.

Ранее были обнаружены тела пропавших мальчиков.

Звенигород, Анастасия Смирнова

