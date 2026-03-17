российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 марта 2026, 17:27 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Звенигороде нашли тело пропавшей девочки в Москве-реке

Кадр из видео МЧС России

В Москве-реке обнаружено тело 13-летней девочки, которая пропала в Звенигороде 7 марта вместе в двумя 12-летними мальчиками. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Тело обнаружили в 9 километрах от штаба вниз по течению и подняли на поверхность водолазы отряда «Центроспас» МЧС России, уточняет ведомство в своем канале в Мах.

«Семьям будет оказана вся необходимая помощь», – заверил глава подмосковного Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своем телеграм-канале.

Ранее были обнаружены тела пропавших мальчиков.

Звенигород, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,