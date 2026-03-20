В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Сегодня в подмосковной Коломне потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

«В 15:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна, улица Кирова, дом 102», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Другие подробности не приводятся. В настоящее время информация о ЧП уточняется.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube