Пятница, 20 марта 2026, 17:35 мск

Крупный пожар произошел на рынке в Подмосковье

Фото из канала ГУ МЧС России по Московской области в мессенджере Max

В подмосковном Солнечногорске произошел крупный пожар на строительном рынке. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, первоначально загорелись торговые ряды, огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров.

«Площадь пожара увеличилась до 4,7 тысячи метров. Тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. К ликвидации привлечены 42 человека и 15 единиц техники», – уточняется в канале ведомства в Мах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет / СК: главе Звездного городка предъявили обвинение в получении еще шести взяток / СК предъявил обвинения сотрудникам «Мособлгаза» обвинение во взяточничестве / В Подмосковье обнаружили два чемодана с останками женщины / Ребенок получил смертельные ножевые ранения в Подмосковье / В Подмосковье 24-летний парень забил насмерть битой пенсионерку / В Звенигороде нашли тело пропавшей девочки в Москве-реке / В Подмосковье во время конфликта 13-летний школьник получил ножевое ранение в шею

