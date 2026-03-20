Крупный пожар произошел на рынке в Подмосковье

В подмосковном Солнечногорске произошел крупный пожар на строительном рынке. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, первоначально загорелись торговые ряды, огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров.

«Площадь пожара увеличилась до 4,7 тысячи метров. Тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. К ликвидации привлечены 42 человека и 15 единиц техники», – уточняется в канале ведомства в Мах.

Москва, Анастасия Смирнова

