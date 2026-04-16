В Подмосковье произошло массовое отравление детей: возбуждено уголовное дело

В подмосковном Одинцове возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление 27 воспитанников детского сада. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.

«Установлено, что 9 апреля текущего года за медицинской помощью в больницу обратились 27 воспитанников одного из детских садов города Одинцово в возрасте от 2 до 7 лет симптомами кишечной инфекции», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств ЧП.

Москва, Анастасия Смирнова

