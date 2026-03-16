В Подмосковье во время конфликта 13-летний школьник получил ножевое ранение в шею

В подмосковном городском округе Лосино-Петровский в утренние часы по дороге в школу подросток нанес другому ножевое ранение в шею, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета.
«С полученными травмами потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение», – уточнили в ведомстве в канале Max.
В настоящее время с нападавшим работают следователи, устанавливаются мотивы совершенного им преступления. Проводятся осмотр места происшествия, обыски, осуществляются допросы, планируется назначение судебных экспертиз.
Москва, Анастасия Смирнова
