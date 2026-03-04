российское информационное агентство 18+

Среда, 4 марта 2026, 20:40 мск

Аферисты вымогали деньги у жительницы Подмосковья под предлогом похищения дочери

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у местной жительницы под предлогом похищения ее дочери. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, злоумышленники действовали через мессенджер Telegram предположительно с территории Украины.

По данным ведомства, 17 февраля мошенники под обманным предлогом связались с несовершеннолетней девушкой через мессенджер и сообщили, что ее мать якобы должна им деньги. При этом жертве заявили, что необходимо предоставить контактный номер матери, а самой покинуть место жительства. Впоследствии ее матери поступило видеосообщение с требованием о передаче денежных 5 млн рублей за освобождение дочери и угрозами применения насилия в отношении девушки.

При этом несовершеннолетняя вместе со своим молодым человеком, также ставшим жертвой злоумышленников, действуя по их инструкции, отправилась в соседний регион. Впоследствии их местоположение было установлено в городе Туле.

Следователи допросили потерпевших. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Москва, Анастасия Смирнова

