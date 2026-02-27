российское информационное агентство 18+

Пятница, 27 февраля 2026, 17:22 мск

В подмосковном Дмитрове после взрыва газа в жилом доме возбуждено уголовное дело

Фото из канала ГСУ СК России по Московской области в Мах

В подмосковном Дмитрове возбуждено уголовное дело по факту травмирования троих человек, один из которых ребенок в результате взрывав газа в жилом доме. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.

«27 февраля текущего года в экстренные службы поступило сообщение о хлопке газа в одной из квартир в поселке Икша. В результате произошедшего с травмами в больницу госпитализированы двое мужчин и 10-летний ребенок», – уточняется в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 238 УК РФ) о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

