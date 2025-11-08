В Химках задержан подросток за поджог полицейского автомобиля

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, подозреваемого в поджоге служебного полицейского автомобиля в подмосковных Химках, припаркованного перед входом в здание Сходненского отдела полиции.

Как сообщает телеграм-канал ГВ МВД России по Московской области, огонь был быстро потушен, пострадавших нет. Подозреваемый задержан. Им оказался житель Москвы 2008 года рождения.

Подросток на допросе пояснил, что действовал под влиянием неизвестных лиц, которые давали ему указания посредством мобильной связи.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Химки, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube