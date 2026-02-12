российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 февраля 2026, 18:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В подмосковной Истре при пожаре погиб ребенок, еще один травмирован

Фото из канала ГУ МЧС России в мессенджере Мах

Сегодня ночью в подмосковной Истре в результате пожара в частном жилом доме погиб ребенок, еще один получил травмы. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

«В результате пожара погиб несовершеннолетний мальчик 2017 года рождения и пострадала девочка 2013 года рождения», – уточняет ведомство в канале Мах.

В МЧС обратили внимание, что на момент возгорания дети находились без присмотра взрослых.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье задержан первый замглавы Сергиева-Посада и еще трое чиновников за взятки и мошенничество / Подросток, напавший с ножом на школу в Подмосковье, арестован / После крушения легкомоторного самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело / В Подмосковье разбился легкомоторный самолет: один человек получил травмы / Ущерб от обрушения башни в Красногорске оценивается в сумму до 100 млн рублей / В Химках задержан подросток за поджог полицейского автомобиля / Пострадавшие при попадании беспилотника в жилой дом в Красногорске выписаны из больницы / В Подмосковье локализован пожар в производственном здании на площади 2,5 тысячи кв. метров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,