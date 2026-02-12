В подмосковной Истре при пожаре погиб ребенок, еще один травмирован

Сегодня ночью в подмосковной Истре в результате пожара в частном жилом доме погиб ребенок, еще один получил травмы. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

«В результате пожара погиб несовершеннолетний мальчик 2017 года рождения и пострадала девочка 2013 года рождения», – уточняет ведомство в канале Мах.

В МЧС обратили внимание, что на момент возгорания дети находились без присмотра взрослых.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube