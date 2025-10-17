В Подмосковье локализован пожар в производственном здании на площади 2,5 тысячи кв. метров

Сегодня в подмосковном Пушкино произошел крупный пожар в производственном здании по изготовлению и розливу автомобильных масел. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России, огонь локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
В ведомстве уточнили, что загорелось чердачное помещение. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:39. К 15:18 удалось ликвидировать открытое горение.
К тушению огня были привлечены 33 единицы техники и 86 спасателей.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Москва, Анастасия Смирнова
