Пятница, 17 октября 2025, 16:56 мск

В Подмосковье локализован пожар в производственном здании на площади 2,5 тысячи кв. метров

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Сегодня в подмосковном Пушкино произошел крупный пожар в производственном здании по изготовлению и розливу автомобильных масел. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России, огонь локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что загорелось чердачное помещение. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:39. К 15:18 удалось ликвидировать открытое горение.

К тушению огня были привлечены 33 единицы техники и 86 спасателей.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Москва, Анастасия Смирнова

