Подросток, напавший с ножом на школу в Подмосковье, арестован

Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте 15-летнего подростка, обвиняемого в нападении с ножом на школу в поселке Горки-2 в Одинцове. Об этом сообщает ТАСС.

Юноше предъявлено обвинение по статья головного кодекса «Убийство» и «Покушение на убийство». Подросток пробудет под стражей как минимум два месяца.

В результате нападения школьника три человека получили ранения, один ребенок скончался.

