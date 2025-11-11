Ущерб от обрушения башни в Красногорске оценивается в сумму до 100 млн рублей

Ущерб в результате обрушения колонны горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске может составлять до 100 миллионов рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло во время демонтажа. Два человека получили травмы. Почти 150 автомобилей были повреждены обломками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Количество пострадавших уточняется. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

