После крушения легкомоторного самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ) после крушения в Московской области легкомоторного самолета, в результате чего два человека были госпитализированы.

Авиаинцидент произошел 13 декабря на территории аэродрома Новинки. На борту воздушного судна находились пилот и пассажир, которые с полученными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Самолет получил механические повреждения, что повлекло ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Для выяснения всех обстоятельств и причин авиапроисшествия проводится комплекс следственных действий, назначены экспертизы.

Москва, Анастасия Смирнова

