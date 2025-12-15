российское информационное агентство 18+

Понедельник, 15 декабря 2025, 20:00 мск

После крушения легкомоторного самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Фото из тг-канала Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ) после крушения в Московской области легкомоторного самолета, в результате чего два человека были госпитализированы.

Авиаинцидент произошел 13 декабря на территории аэродрома Новинки. На борту воздушного судна находились пилот и пассажир, которые с полученными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Самолет получил механические повреждения, что повлекло ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Для выяснения всех обстоятельств и причин авиапроисшествия проводится комплекс следственных действий, назначены экспертизы.

Москва, Анастасия Смирнова

