Пятница, 3 октября 2025, 17:35 мск

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после крушения Ан-2

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после крушения самолета Ан-2 о нарушении правил безопасности, повлекшее гибель по неострожности двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Ведомством предварительно установлено, что авиаинцидент произошел сегодня около 17:40 местного времени после выполнения авиационных работ. В СК подтвердили, что на борту находились два члена экипажа.

В настоящее время следователи направились на место крушения самолета.

Ранее сообщалось, что Ан-2 выполнял рейс из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района. Крушение произошло в 40 км от поселка Танзыбей.

Красноярск, Светлана Антонова

