Малайзия вновь попробует найти пропавший 11 лет назад «Боинг»

Министерство транспорта Малайзии объявило о возобновлении поисков пропавшего в 2014 году самолета Boeing 777.

«Глубоководные поиски обломков самолета рейса MH370 Malaysia Airlines возобновятся 30 декабря 2025 года», – говорится в заявлении.

К поискам привлекут британскую компанию морской разведки Ocean Infinity. Операцию проведут в целевом районе, который, как считается, имеет наибольшую вероятность обнаружения самолета.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» выполнял полет 7 марта 2014 года по маршруту Куала-Лумпур – Пекин. Всего на борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Вскоре связь с самолетом прервалась, и он исчез с экранов радаров гражданской авиации. Поиски воздушного судна не принесли результатов, все находившиеся на борту люди считаются погибшими.

Власти нескольких стран возобновляли поисково-спасательные операции, привлекая различные частные компании. Поиски продолжались три года и охватили территорию в 120 тыс. кв. км, обломки, предположительно принадлежащие самолету, выбрасывало на берег, однако сам лайнер так и не был найден.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

