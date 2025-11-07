СК назвал возможные причины крушения вертолета в Дагестане

Следствие рассматривает несколько версий причин крушения вертолета в Дагестане, где погибли четверо человек и трое получили травмы. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что назначены авиатехническая, химическая и иные судебные экспертизы для установления причин происшествия, оценки действия командира воздушного судна, наличия либо отсутствия неисправностей вертолета или недостатков в его подготовке к полету, соответствия качества топлива предъявляемым требованиям.

В числе возможных причин ЧП – ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета и другие, отметили в СК.

Сотрудники ведомства проводят осмотры, допросы, выемки и иные процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента.

Ранее стало известно, что в результате крушения вертолета четыре человека погибли, трое доставлены в больницу и находятся в реанимации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Росавиация расценила случившееся как авиакатастрофу.

Махачкала, Анастасия Смирнова

