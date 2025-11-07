Авиакатастрофа в Дагестане: один из пострадавших при крушении вертолета находится в тяжелом состоянии

Стали известны новые подробности крушения вертолета в Дагестане. По данным республиканского главка МЧС, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«На борту находились 7 человек, 4 человека погибли на месте, 3 человека доставлены в ЦГБ г. Избербаш, 1 человек находится в тяжелом состоянии. Состояние 2 людей оценивается как средней степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По уточненной информации, вертолет, принадлежавший АО «Концерн КМЭЗ», осуществлял рейс по маршруту г. Кизляр – База отдыха «Солнечный берег» Карабудахкентского района.

Росавиация классифицировала ЧП как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Южного МТУ Росавиации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Махачкала, Анастасия Смирнова

