Пятница, 7 ноября 2025, 18:17 мск

Крушение вертолета в Дагестане: 4 человека погибли, трое госпитализированы

В результате падения вертолета в Дагестане четыре человека погибли и еще трое госпитализированы с различными травмами. Такие уточненные предварительные данные приводит министерство здравоохранения республики.

«Один из раненых в крайне тяжёлом состоянии нетранспортабелен, интенсивную терапию ему проводят в стационаре Избербаша. Двоих пострадавших транспортируют в сопровождении медиков в Ожоговый центр РКБ», – уточняется в телеграм-канале ведомства.

Как сообщалось ранее, вертолет Ка-226 упал в районе между селом Ачису и городом Избербаш неподалеку от базы отдыха. Согласно предварительной версии, которую приводит ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причиной крушения могла стать техническая неисправность воздушного судна.

Махачкала, Анастасия Смирнова

