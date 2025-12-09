российское информационное агентство 18+

Вторник, 9 декабря 2025, 18:06 мск

При крушении Ан-22 «Антей» погиб экипаж: возбуждено уголовное дело

В результате крушения самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области погиб экипаж, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

По уточненным данным ведомства, катастрофа произошла в районе деревни Иванково.

«Все находившиеся на борту члены экипажа погибли», – говорится в сообщении СК.

Военным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам).

Проводится расследование обстоятельств авиакатастрофы.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

