При крушении Ан-22 «Антей» погиб экипаж: возбуждено уголовное дело

В результате крушения самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области погиб экипаж, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
По уточненным данным ведомства, катастрофа произошла в районе деревни Иванково.
«Все находившиеся на борту члены экипажа погибли», – говорится в сообщении СК.
Военным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам).
Проводится расследование обстоятельств авиакатастрофы.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»