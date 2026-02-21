В Приамурье найден пропавший вертолет: он разбился, выживших нет

Спасатели обнаружили место падения частного вертолета Robinson R44, пропавшего накануне в Амурской области. Находившиеся на его борту три человека – пилот и две пассажирки – погибли, сообщает Следственный комитет РФ. При падении вертолет разрушился и сгорел. На месте работают следователи и сотрудники МЧС. Обстоятельства крушения устанавливаются.

Воздушное судно пропало по пути из лесозаготовительной делянки в 130 км от села Амаранка в указанное село. На его борту находились следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела регионального главка СК РФ и начальник местного отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД. Они возвращались с места гибели работника лесозаготовительного предприятия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). В качестве основных версий авиапроисшествия рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Обновлено. Разбившийся вертолет принадлежал пилоту, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По ее данным, он не имел права управления им, и полет осуществлялся без уведомления органов аэронавигации. Также выяснилось, что вертолет не был официально зарегистрирован. В надзорном ведомстве уточнили, что вертолет обнаружили примерно в 1,5 км от места взлета. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Администрация Ромненского района Амурской области объявила трехдневный траур после гибели трех человек в результате авиакатастрофы. Отменены все праздничные мероприятия.

