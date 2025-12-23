В США пять человек погибли при крушении военного самолета

В США потерпел крушение самолет военно-морских сил Мексики. По предварительным данным, погибли пять человек.
Авария произошла в районе города Галвестон американского штата Техас. Самолет King Air выполнял гуманитарную миссию по медицинскому сопровождению.
На борту находились восемь человек – четыре военнослужащих ВМС и четыре гражданских лица. Пятеро погибли, еще двоим удалось выжить, судьба последнего остается неизвестной. На месте продолжается поисково-спасательная операция.
Причины авиакатастрофы устанавливаются. Известно, что борт рухнул при заходе на посадку.
Мехико, Зоя Осколкова
