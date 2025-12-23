российское информационное агентство 18+

Вторник, 23 декабря 2025, 12:37 мск

В США пять человек погибли при крушении военного самолета

В США потерпел крушение самолет военно-морских сил Мексики. По предварительным данным, погибли пять человек.

Авария произошла в районе города Галвестон американского штата Техас. Самолет King Air выполнял гуманитарную миссию по медицинскому сопровождению.

На борту находились восемь человек – четыре военнослужащих ВМС и четыре гражданских лица. Пятеро погибли, еще двоим удалось выжить, судьба последнего остается неизвестной. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Причины авиакатастрофы устанавливаются. Известно, что борт рухнул при заходе на посадку.

Мехико, Зоя Осколкова

