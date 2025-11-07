После крушения вертолета в Дагестане возбуждено уголовное дело

После крушения вертолета в Дагестане, где, по предварительным данным, погибли четыре человек и еще трое получили травмы, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий ЧП.

По уточненным данным Минздрава республики, в результате крушения вертолета четыре человека погибли и еще трое госпитализированы с различными травмами. Вертолет Ка-226 упал в районе между селом Ачису и городом Избербаш неподалеку от базы отдыха.

Махачкала, Анастасия Смирнова

