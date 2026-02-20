В Амурской области во время полета пропал вертолет

В Амурской области во время выполнения полета пропал вертолет. Транспортное средство, на борту которого находились 4 человека, перестало выходить на связь в Ромненском муниципальном округе, сообщает главное управление МЧС по Амурской области. Известно, что вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 км от села Амаранка, после чего связь с ним была потеряна.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

В СМи также появилась информация, что у пропавшего вертолета, который был частным, не было разрешения на вылет. На борту помимо экипажа находились два полицейских. Они возвращались с розыскных мероприятий.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube