МАК раскрыл первые итоги расследования крушения Ан-24

У разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 отказов систем до момента столкновения с землей не зафиксировано. К такому выводу пришла комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Минувшей ночью в Москву доставили «черные ящики» Ан-24. «Специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур», – говорится в сообщении МАК. Оказалось, что носитель параметрической информации (магнитная лента) был уничтожен пожаром. Однако информация речевого самописца сохранилась. Специалисты начали ее расшифровку. Согласно первым выводам специалистов МАК, «до момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано», отметили в ведомстве.

Комиссия МАК продолжает расследование с целью определения причин и обстоятельств авиакатастрофы.

24 июля самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында, пропал с радаров и не вышел на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. В тот же день обломки самолета были обнаружены в 16 км от Тынды на склоне сопки. На борту находилось 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира. Никто не выжил. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета организовали обыски и выемку документов в авиакомпании. Росавиация и Ространснадзор проверят авиаперевозчика на нарушения после крушения Ан-24.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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