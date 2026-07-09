У берегов Пакистана потерпел крушение грузовой самолет

Грузовой самолет Boeing 737-400 потерпел крушение у берегов Пакистана. На борту находились пять членов экипажа.

Воздушное судно пакистанской авиакомпании K2 Airways пропало с радаров над Аравийским морем накануне днем. Перед этим пилот оповестил о проблеме с навигацией во время полета и запросил помощь у центра управления.

Спустя 12 часов поисков удалось найти обломки, которые, предположительно, принадлежат пропавшему самолету. Идентификация судна осложняется тем, что основные части фюзеляжа находятся на глубине около 3 тысяч метров. Кроме того, в этом месте наблюдаются сильные подводные течения, которые могли унести обломки далеко от места крушения.

Поисковые работы на месте продолжаются. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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