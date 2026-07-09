российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

У берегов Пакистана потерпел крушение грузовой самолет

Грузовой самолет Boeing 737-400 потерпел крушение у берегов Пакистана. На борту находились пять членов экипажа.

Воздушное судно пакистанской авиакомпании K2 Airways пропало с радаров над Аравийским морем накануне днем. Перед этим пилот оповестил о проблеме с навигацией во время полета и запросил помощь у центра управления.

Спустя 12 часов поисков удалось найти обломки, которые, предположительно, принадлежат пропавшему самолету. Идентификация судна осложняется тем, что основные части фюзеляжа находятся на глубине около 3 тысяч метров. Кроме того, в этом месте наблюдаются сильные подводные течения, которые могли унести обломки далеко от места крушения.

Поисковые работы на месте продолжаются. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Авиакатастрофы

Во Франции упал самолет с парашютистами: погибли 11 человек / В Боливии шесть человек погибли при крушении военного самолета / Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции / В США легкомоторный самолет рухнул на дорогу / Легкомоторный самолет разбился в Омской области, есть погибшие / СК возбудил уголовное дело после крушения Ан-26 в Крыму / В Крыму разбился военный транспортник Ан-26: погибли 29 человек / В Приамурье найден пропавший вертолет: он разбился, выживших нет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Авиакатастрофы,