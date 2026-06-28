Во Франции упал самолет с парашютистами: погибли 11 человек

Во Франции 11 человек погибли в результате крушения небольшого самолета с парашютистами в пригороде Нанси на северо-востоке Франции. Об этом сообщила газета L'Est Républicain, ссылаясь на источник. Префект департамента Мёрт-и-Мозель Ив Сеги подтвердил, что в результате авиакатастрофы погибли 11 человек.

Самолет, вылетевший с аэродрома Нанси-Эссе, рухнул на улице Альенде в коммуне Томблен недалеко от авиагавани. На его борту находилась группа людей, готовившихся к прыжкам с парашютом.

По данным издания, в результате падения самолета погибли пять инструкторов, пять новичков-парашютистов, направлявшихся совершить первый прыжок в тандеме с инструктором, и пилот.

Катастрофу потерпел зарегистрированный в Германии самолет марки Pilatus. Отмечается, что этот тип самолетов традиционно используется для прыжков с парашютом.

На место происшествия прибыли большое количество пожарных и значительные силы полиции. Правоохранители перекрыли улицу и призвали местных жителей избегать района, где рухнул самолет.

На месте происшествия находится президент отделения Ордена частных медсестер в департаменте Мёрт-и-Мозель Тьерри Пеше. Сообщалось, что жертвами крушения могли стать медсестры из Нанси, которые совершали свой первый прыжок с парашютом. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Обновлено. Мэр Томблена Эрве Ферон уточнил, что самолет разбился при взлете всего в нескольких десятках метров от взлетно-посадочной полосы аэродрома. «На данный момент объяснения причин аварии нет. Катастрофа не причинила сопутствующего ущерба, самолет упал на велосипедную дорожку недалеко от жилого района», – рассказал он.

Позже префект департамента сообщил, что причиной авиакастарофы стала техническая неисправность.

Зампрокурора Амори Лакот заявил, что прокуратура совместно с бригадой жандармерии воздушного транспорта Нанси-Метц обратилась в криминалистическую службу для «начала расследования».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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