В Крыму разбился военный транспортник Ан-26: погибли 29 человек

В Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС России. В результате авиакатастрофы погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, предварительной причиной крушения борта стала техническая неисправность. «Поражающего воздействия по самолету не было», – говорится в сообщении.

На месте катастрофы работает комиссия Минобороны.

Ранее, 31 марта в районе 18:00 мск с самолетом была потеряна связь. Ан-26 совершал плановый перелет над Крымом. В район происшествия была направлена поисково-спасательная группа, которая и обнаружила место катастрофы. По данным СМИ, борт врезался в скалу.

Москва, Наталья Петрова

