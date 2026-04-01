российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 05:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму разбился военный транспортник Ан-26: погибли 29 человек

В Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС России. В результате авиакатастрофы погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, предварительной причиной крушения борта стала техническая неисправность. «Поражающего воздействия по самолету не было», – говорится в сообщении.

На месте катастрофы работает комиссия Минобороны.

Ранее, 31 марта в районе 18:00 мск с самолетом была потеряна связь. Ан-26 совершал плановый перелет над Крымом. В район происшествия была направлена поисково-спасательная группа, которая и обнаружила место катастрофы. По данным СМИ, борт врезался в скалу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Авиакатастрофы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Авиакатастрофы,