Среда, 6 мая 2026, 12:00 мск

Легкомоторный самолет разбился в Омской области, есть погибшие

Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» потерпел крушение в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным СМИ, погибли два члена экипажа.

Борт, принадлежащий ООО «Авиабаза», разбился около 13:00 местного времени вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Самолет упал при выполнении авиационных работ, отметили в надзорном ведомстве.

В результате крушения погибли два члена экипажа, сообщает РЕН ТВ. Канал Baza уточняет, что самолет осуществлял мониторинг лесных пожаров в регионе. На месте падения самолета работают экстренные службы.

Причины и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются. Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Омск, Наталья Петрова

