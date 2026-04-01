СК возбудил уголовное дело после крушения Ан-26 в Крыму

В Следственном комитете РФ сообщили, что после крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним (ст. 351 УК РФ).

По информации ведомства, на месте катастрофы работают военные следователи и криминалисты. Сотрудники МЧС и МВД проводят поисковые мероприятия в горном лесном массиве Бахчисарайского района Крыма. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Минобороны РФ сообщило о крушении Ан-26 этой ночью. Связь с бортом была потеряна около 18:00 мск 31 марта. По данным Следственного комитета, самолет разбился в районе села Куйбышево Бахчисарайского района. СМИ писали, что Ан-26 врезался в скалу. Как уточнили в СКР, на борту находились семь членов экипажа и 23 пассажира. Выживших нет. Минобороны ранее сообщало, что в результате авиакатастрофы погибли 29 человек – шесть членов экипажа и 23 пассажира. В ведомстве назвали предварительной причиной катастрофы техническую неисправность.

Москва, Наталья Петрова

