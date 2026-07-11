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На Багамах при крушении самолета погибли десять человек

На Багамских островах разбился самолет авиакомпании Flamingo Air. В результате погибли десять человек. Причины аварии устанавливаются.

Авиакатастрофа произошла к западу от столицы Багамских островов Нассау. Самолет вылетел из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга и направлялся в Сан-Андрос.

Воздушное судно упало в воду. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили одного выжившего, но он позже скончался из-за полученных травм. Таким образом, в результате аварии погибли десять человек.

Причина ЧП устанавливается. Flamingo Air запретили выполнять рейсы до конца расследования. Отмечается, что это уже второй случай у перевозчика. За несколько часов до этой аварии, еще один самолет этой авиакомпании, направлявшийся на остров Маягуана, вернулся в аэропорт Нассау из-за неисправности. После высадки пассажиров борт загорелся.

Нассау, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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