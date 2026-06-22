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В Боливии шесть человек погибли при крушении военного самолета

В Боливии разбился самолет Военно-воздушных сил. По предварительным данным, все люди, находившиеся на борту, погибли.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство обороны страны, CESSNA FAB-409 выполнял рейс по маршруту Ла-Пас – Кочабамба. В какой-то момент связь с воздушным судно была потеряна.

Власти организовали поисково-спасательную операцию. Самолет обнаружили в труднодоступном горном районе Анд. В результате авиакатастрофы погибли все шесть человек, находившиеся на борту, – четверо военнослужащих и двое гражданских.

Расследование проводит специальная комиссия. Причины крушения будут установлены по итогам технической экспертизы.

Ла-Пас, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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