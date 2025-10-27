Авиакомпания «Ангара» лишилась возможности выполнять коммерческие рейсы

Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих рейсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Начиная с 5 ноября, этот перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.

Авиакомпания совершала полеты по 11 региональным направлениям. Перевозить пассажиров по этим маршрутам будут другие перевозчики. «Ангара» закрыла продажи на все свои рейсы после 1 ноября. Для пассажиров с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, авиакомпания предлагает оформить возврат билетов с полной компенсацией оплаченных средств, или переоформить билеты на рейсы «ИрАэро», «Авроры» или «Хабаровских авиалиний», добавили в Росавиации.

24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение неподалеку от города Тында. В результате погибли 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета организовали обыски и выемку документов в авиакомпании. Расследованием катастрофы занимается комиссия МАК с участием специалистов Росавиации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube