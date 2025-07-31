Транспортная прокуратура проводит проверку авиакомпании «Ангара»

Прокуроры проверят факты отмены и задержки рейсов авиакомпании «Ангара». Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров», – говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

Ранее перевозчик перенес на два часа рейсы по маршруту Иркутск – Киренск и обратно. Кроме того, были отменены рейсы Иркутск – Нижнеангарск и обратно, а также Нижнеангарск – Улан-Удэ и обратно.

24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение неподалеку от города Тында. В результате погибли 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета организовали обыски и выемку документов в авиакомпании. Расследованием катастрофы занимается комиссия МАК с участием специалистов Росавиации.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube