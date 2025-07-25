Росавиация и Ространснадзор проверят компанию «Ангара» после крушения Ан-24

Авиакомпанию «Ангара» проверят на нарушения после катастрофы Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

«На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки. Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности компании «Ангара» на предмет выполнения Федеральных авиационных правил. По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе», – говорится в сообщении.

Также стало известно о компенсациях родственникам погибших. «Предусмотрены следующие выплаты семье каждого находившегося на борту Ан-24: 2 млн 25 тыс. рублей – от страховой компании, 2 млн рублей – помощь перевозчика, 1 млн рублей – материальная помощь региональных правительств», – добавили в Минтрансе.

Представителям региональных властей поручено оперативно решать вопросы, связанные со сбором документов для выплат и организацией похоронных мероприятий. Отмечается, что авиакомпания «Ангара» возьмет на себя перевозку погибших к местам захоронения. Кроме того, другие перевозчики выразили готовность помочь родственникам в поездке в Тынду и обратно.

24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров и не вышел на связь в нескольких километрах от аэропорта города Тында. Он следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Позже спасатели с вертолета обнаружили горящие обломки воздушного судна, но из-за сложности ландшафта сотрудникам экстренных служб пришлось прокладывать путь к месту крушения с помощью тяжелой техники.

В результате крушения погибли 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета организовали обыски и выемку документов в авиакомпании. Расследованием катастрофы занимается комиссия МАК с участием специалистов Росавиации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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